fake ass flowers キーホルダー　キーチェーン

フェイクアスフラワー キーチェーンFAFエフエーエフ カーサービス ユースクエイク開封しましたが一度も使っていません。使用しないため出品します。即購入可【ANKHWIREKEYCHAIN】Ankh(アンク)形のキーチェーンです。Ankhは古代エジプトで\"生命あ\"あるいは\"生きること\"を意味するシンボルであり、現世と来世の間にある境界を無事に超えるための通行証であると言われています。チェーンのところがワイヤーになり、アンクの形がパンク的な印象を感じさせます。【FAKEASSFLOWERS/フェイクアスフラワーズ】音楽や東京の荒廃したイメージ、また、それと対極に位置する自然やスピリチュアルから刺激を受け、遊び心のあるプロダクトを展開するブランドです。ミュージシャンの5lack(スラック)やBIM(ビム)、さらにはOKASIAN(オカシアン)FamousDex(フェイマス・デックス)も着用したことでコアな東京のストリートヘッズたちが動向を気にかける新鋭レーベルです。シーズン:2021A/Wfaftokyovitaminafbblackeyepatchカラー···ベージュ



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