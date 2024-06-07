クロコダイル　S取り背腰一枚革黒光長財布

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ご覧頂き感謝いたします。新品未使用収納巾着袋付きです。タグには1660元で日本円で33318円します。光沢あるクロコダイル長財布です。お安く期間セール中❗️値下げ致します‼️よろしくお願い致します。写真は現物写真で全て一点物である証でございます価格帯に合った最大限の心意気でお造りしています工程でのスジやムラもマジマジ見れば見えて来ます貴方には温かみのある出来栄えとどちらが心に届きますか鰐革の均整のとれた背革センター取り一枚革内は高貴なお色緋ですキズ、カケ、穴等、生前の養殖場での歴戦の跡が見受けられる闘いに勝ち続けた鰐だったと思える勝財布、価値財布です。柄・デザイン···無地カラー···ブラック財布形···長財布素材···本革