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VERSACE CLASSIC V2 スーツ　50サイズ
商品番号 T47541415965
商品名

VERSACE CLASSIC V2 スーツ　50サイズ
ブランド名 ヴェルサーチェ(ヴェルサーチ)
特別価格 税込 12,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

《VERSACECLASSICヴェルサーチクラッシックV2スーツ》最高の逸品をあなたに。サイズ50秋冬用スーツ！この秋冬はヴェルサーチクラッシックV2スーツで！この一品になるのでご検討お早めによろしくお願い致します。《サイズについて》平置き実寸。(多少の誤差はご了承下さいませ)【ジャケット】サイズ50（L~XL相当)着丈　80cm肩幅　50cm身幅　59cm袖丈　60cm【パンツ】サイズ50(L~XL相当） ウエスト　88cmヒップ　110cm股上　35cm股下　73cm総丈　103cm渡り幅　38cm裾幅　24cmジャケットポケットは飾り縫い内ポケットありカラーはグレー写真3枚目タグはハサミで一部切り取られてます。こちらの状態でも良い方からの購入を希望します。《状態について》数回しか着用してなく生地のダメージもありません。きれいに着て頂けるかと思います。素人検品の為、万が一見落としがございましたら何卒ご了承ください。あくまでも中古品のため、古着にご理解のない方のご購入はお控えください。#ヴェルサーチ#スーツ#セットアップ#ビジネス
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