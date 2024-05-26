VERSACE CLASSIC V2 スーツ　50サイズ

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《VERSACECLASSICヴェルサーチクラッシックV2スーツ》最高の逸品をあなたに。サイズ50秋冬用スーツ！この秋冬はヴェルサーチクラッシックV2スーツで！この一品になるのでご検討お早めによろしくお願い致します。《サイズについて》平置き実寸。(多少の誤差はご了承下さいませ)【ジャケット】サイズ50（L~XL相当)着丈 80cm肩幅 50cm身幅 59cm袖丈 60cm【パンツ】サイズ50(L~XL相当） ウエスト 88cmヒップ 110cm股上 35cm股下 73cm総丈 103cm渡り幅 38cm裾幅 24cmジャケットポケットは飾り縫い内ポケットありカラーはグレー写真3枚目タグはハサミで一部切り取られてます。こちらの状態でも良い方からの購入を希望します。《状態について》数回しか着用してなく生地のダメージもありません。きれいに着て頂けるかと思います。素人検品の為、万が一見落としがございましたら何卒ご了承ください。あくまでも中古品のため、古着にご理解のない方のご購入はお控えください。#ヴェルサーチ#スーツ#セットアップ#ビジネス