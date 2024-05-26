dunhill名刺入れ、カードケース

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商品詳細
dunhill名刺入れ、カードケースサイズ W11×H7.5×D2仕様 内側:オープンポケット×3付属品 専用箱百貨店で購入しております。購入後は、使用せずに保管しておりました。間違いなく正規品ですのでご安心ください。カラー···ブラック素材···本革
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