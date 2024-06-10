ゲームキューブ用 純正コンポーネントビデオケーブル

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商品詳細
実家の押入れの中に有りました。新品で購入して一度も使った記憶が無いので未使用だと思います。ケーブルは袋から出せる状態です。動作確認はしていません。箱は、多少傷みが有ります。古い物なのでノンクレーム、ノンリターンでよろしくお願い致します。【発送】プチプチ、新聞紙、ダンボールなどに入れて梱包します。丁寧な梱包を心がけます。
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http://narcologia.ru/goods/kindness277105.html
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