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こちら中古品です。【商品の説明】・PS4 初期モデル(CUH-1000系) 本体 中古 ×１・初期化＆動作確認済みです。・修理分解歴：無し【商品の状態】・経年劣化等はございますが、比較的綺麗だと思います。・カメラは購入してから使っておらず、フィルムもそのままです。・カメラ、コントローラー、電源ケーブル、microUSB、HDMIケーブル、無線LANケーブルもお付けいたします。・HDMIケーブル＆無線LANケーブルは、ご希望の長さを教えていただければ、それにあった長さのサイズを出来るだけご用意いたします。【発送方法】・プチプチに包んで防水対策をしたうえで、宅急便にて発送いたします。【ご注意事項】・個人が扱っている中古品のため、ご理解ください。