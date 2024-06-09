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FINE Overdrive OD
商品番号 T47566041535
商品名

FINE Overdrive OD
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 10,780 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HUMANGEARのFINEOverdrive/ODです。UNISONSQUAREGARDENの斎藤宏介氏の使用エフェクターとしても有名です。1年ほど前に中古で購入しました。去年の10月までエフェクターボードに組み込んで主にバッキング用として使用していましたが、別の歪みエフェクターが手に入ったため、そこからはボードから外して保管していました。スイッチャーで操作していたため、直接スイッチを足で踏むことはありませんでした。つまみにガリ等なく、動作良好です。元々塗装が剥がれやすい商品の為、写真の通り若干塗装が剥がれています。また、裏面のゴム足を外してベルクロを貼って使用していたため、裏面にゴム足やベルクロの跡が残っており、触ると少しベタつきますが、ベルクロを貼ってボード内で使用する場合は問題ないと思われます。付属品としては、説明書を付けさせて頂きます。お探しの方いましたら、是非ご検討ください。FINEOverdriveHUMANGEAR定価：¥30000#HUMANGEAR#FINEOverdrive#FINE#FINEOD#UNISONSQUAREGARDEN#斎藤宏介#オーバードライブ種類···エフェクター・プロセッサー種類···エフェクター・プロセッサー種類···エフェクター・プロセッサー
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