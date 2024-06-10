【値下げ】梅津泰臣ARTWORKS クジューク 画集



梅津泰臣art works〈クジューク〉 (パーフェクト・メモワール)



梅津泰臣 『ART WORKS クジューク』 | 創作一家の気まぐれ日記



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値下げしました。今月売れなければ処分予定です。引越しのため断捨離で出品します。アニメーター梅津泰臣さんの初期作品集です。当時からの素晴らしいクオリティの絵が掲載されています。「AKITE」「MEZZO」「キャシャーン」「ポリマー」などのアニメーター梅津泰臣さんのイラスト、キャラクターデザインなどをまとめた本です。