(美品)Switch本体有機EL JCネオン

去年の10月に購入、プレイ時間5~6時間程です。ほぼ未使用の超美品です。付属品は写真の通りになっております！ご確認お願いします^^「Switch本体有機ELJCネオン」写真9枚目、10枚目の通り箱に少し傷ありです。ご理解の上ご購入お願いします！#ゲーム#その他#ゲーム機本体#Other



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