ポケモンカードゲーム　日本代表のピカチュウ

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商品詳細
たくさんの出品の中からご覧頂きありがとうございます。表面右下に線キズ、下側湾曲があります。あとはキズ、凹み、折れなどありません。※状態確認は画像添付しますのでコメントからお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/composite276854.html
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