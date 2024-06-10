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ポケモンカードゲーム　日本代表のピカチュウ
商品番号 F70229889318
商品名

ポケモンカードゲーム　日本代表のピカチュウ
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 3,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

たくさんの出品の中からご覧頂きありがとうございます。表面右下に線キズ、下側湾曲があります。あとはキズ、凹み、折れなどありません。※状態確認は画像添付しますのでコメントからお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/composite276854.html
http://narcologia.ru/goods/response128042.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture309741.html
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