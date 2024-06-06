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トムキャットのキーホルダーストラップです
商品番号 R40881071575
商品名

トムキャットのキーホルダーストラップです
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきましてありがとうございます！ご入金確認後より7-10日程度で発送しますメンズもレディースもどちらも使えます。ペットはおらず、喫煙者もおりません。撮影した画像の色は実物と色差がある場合があります(写真の色が鮮やかなのは携帯電話のカメラ効果)。実物を基準にしてください。素人の自宅保管ですので細かな事を気になさる方はご遠慮下さいね。即購入OK！よろしくお願いします！
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F-14D アメリカ海軍 第31戦闘攻撃飛行隊 「トムキャッターズ」 退役時 「トムキャット・サンセット」 2006年（保存機） #102/#163904 1/72[HA5245]
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