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コピック 144本 まとめ売り
商品番号 H24812535252
商品名

コピック 144本 まとめ売り
ブランド名 コピック
特別価格 税込 4,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コピック144本まとめ売り使用する機会がなくなった為出品致します。正確なインクの残量は不明ですが全てほぼ未使用に近いです。色に関しては4枚目以降の画像をご参照ください。※光の加減により色が見えにくい物もございますが、全て問題なく使用できます。素人保管ですのでご理解頂ける方のみのご購入をお願い致します。☆即購入◎※バラ売りをご希望される場合はコメントをお願い致します。絵具の種類···コピック
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