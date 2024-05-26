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商品詳細
宮世琉弥のFCイベント生写真2023(50枚)と2023カレンダー8LOOMグッズ(のちのち画像追加します)マイメロの写真ファイルに入っている状態での発送になります。カレンダーは新品未開封で保管していました。写真ファイルには少し傷がありますが、生写真は購入後直ぐにファイリングしたため目立った傷や汚れはありません。素人保管なので、気になる方は御遠慮ください。値下げをご希望の方はコメントお願いします。
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