bts 防弾少年団 ジョングク トレカ

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商品詳細
こちらは防弾少年団btsのジョングクのmagicshopのdvd購入時特典のトレカです。ずっとスリーブに入れファイルに保存していたので傷などはないと思われますが神経質な方は御遠慮ください。スリーブ、硬質ケースにいれて発送させていただきます。なにか質問等ありましたらコメントにてお気軽にお願いします＾＾magicshopbts防弾少年団ジョングクJKグク
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