PS4 Fallout4 Pip-Boy Edition フォールアウト 限定

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商品詳細
スクウェアエニックスe-ストアで購入した日本正規品のフォールアウト4ピップボーイエディションです。輸送用の箱も新品未開封です。完全な新品はかなり貴重かと思います。すり替え防止の為、返品は受け付けていません。スムーズにお取引が出来る方宜しくお願いします。フォールアウト76パワーアーマーエディションも出品中です。
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http://narcologia.ru/goods/housekeeper260709.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose958640.html
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