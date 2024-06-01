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Nintendo Switch HAC-001 セット　おまけケース付き
商品番号 M52778111465
商品名

Nintendo Switch HAC-001 セット　おまけケース付き
ブランド名 ニンテンドウ
特別価格 税込 10,956 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2021年式　任天堂SwitchグレーHAC-001本体セット　本体ケースもつけます任天堂NintendoSwitchスイッチ本体と付属品セット中古のソフト２つつけます購入時に画面保護シールを貼っているので、画面に傷はないかと思います。【セット内容】・Nintendoswitch本体【HAC-001】・Joy-Con(L/左)グレー【HAC-015】・Joy-Con(R/右)グレー【HAC-016】・Nintendoswitchドック【HAC-007】・NintendoswitchACアダプター【HAC-002】・Joy-Conストラップ【HAC-014】2個・HDMI®ケーブル【WUP-008】・化粧箱(内箱あり)細かいキズがありますが動作上問題ありません。アルコール消毒で清掃させて頂きました。本体は既に初期化済みです。旧型ですが、動作も本体、Joy-Con左右とも異常はありません。通常使用による経年劣化（擦れ・色のくすみ）などございます。☆注意事項/追記★動作品ですが細かい事が気になる方や完璧を求める方はお控え下さい。写真が全てですので不明な点はご質問ください。color:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo購入時の金額¥31,500
http://narcologia.ru/goods/displease458031.html
http://narcologia.ru/goods/response952242.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation963821.html
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