▼全巻▲名門!第三野球部 VOL.1~7巻 レンタルアップDVD

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レンタルアップDVDです！状態は良好です！自宅ps4にて、動作確認済みとなります！ジャケットとディスクのみ、ディスクは不織布ケースに入れて発送します。即購入OK！「名門!第三野球部」菊池英博/鶴ひろみ/山田隆司#菊池英博#鶴ひろみ#山田隆司#CD・DVD