BOSS DS-1X Distortion

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商品詳細
BOSSDS-1XDistortionほとんど使用していない為出品します。箱に少し傷がありますが、中身のエフェクターは問題なく演奏できます。説明書等も付属しております。喫煙はしません。歪ませても原音が残る為重宝すると思います。よろしくお願いします。#BOSS#DS_1XDistortion#エフェクター#ギター#guitar#ds1x#ディストーション
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