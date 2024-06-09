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エスクプス　バパケ　ver.2
商品番号 X90967482575
商品名

エスクプス　バパケ　ver.2
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 2,672 円
在庫状況 あり

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商品詳細

seventeenエスクプスのバースデーパッケージver.2です。※お値下げしました。届いた状態で暗所で保管しておりました。新品、未開封ですが、海外製品の為多少の傷やスレがある場合がございます。また、素人保管の為、神経質な方はご遠慮下さい。●即購入可●プロフィール必読●折れ防止＋防水対策を行って発送いたします。seventeenセブンティーンセブチスンチョル　エスクプス　ジョンハン　ジス　ジョシュア　ジュンフィ　ジュン　スニョン　ホシ　ウォヌ　ジフン　ウジ　ミョンホ　the8ミンギュ　DKソクミン　ドギョム　スングァン　ハンソル　　バーノン　チャン　ディノボーカルチーム　ボカチヒップホップチーム　ヒポチパフォーマンスチーム　パフォチジャンル···韓流/KPOP
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