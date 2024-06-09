エスクプス　バパケ　ver.2

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商品詳細
seventeenエスクプスのバースデーパッケージver.2です。※お値下げしました。届いた状態で暗所で保管しておりました。新品、未開封ですが、海外製品の為多少の傷やスレがある場合がございます。また、素人保管の為、神経質な方はご遠慮下さい。●即購入可●プロフィール必読●折れ防止＋防水対策を行って発送いたします。seventeenセブンティーンセブチスンチョル エスクプス ジョンハン ジス ジョシュア ジュンフィ ジュン スニョン ホシ ウォヌ ジフン ウジ ミョンホ the8ミンギュ DKソクミン ドギョム スングァン ハンソル バーノン チャン ディノボーカルチーム ボカチヒップホップチーム ヒポチパフォーマンスチーム パフォチジャンル···韓流/KPOP
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