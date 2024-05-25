美品!! PS3 スカーレット レッド 本体 320GB　ソフト１５本セット

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【タイトル】PS3本体スカーレットレッド CECH-3000BSRソフト１５本セット【メーカー】ソニー【商品説明状態付属品など】◎本体、純正コントローラー、ステレオAVケーブル、USBケーブル、電源コード、全てあります。(おまけでHDMIDケーブル付属)◎動作確認、フォーマット済み◎ソフト１５本お付けします。 ケース説明書付きでディスクにも目立つキズはありませんが、ソフトはあくまでもおまけとお考えください。(ソフトに関しては保証なし)◎状態色焼けや目立つキズもなく、全体的に美品の部類になります。 ※あくまでも個人的な主観になります。◎詳細などは、必ず質問欄よりお願いします。 （※ご購入後の状態確認や説明文の見落しなどは、一切受け付けませんので、ご了承ください）◎ペットやタバコ臭はありません。◎商品入れ替え防止の為、誠に恐れ入りますが、ご購入後の一切の問題や交換返金には応じません。ご理解、ご了承ください。◎あくまでも中古品の為、神経質な方や、状態に拘る方のご購入はお控えください。