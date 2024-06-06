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未開封　Switch　R-TYPE DIMENSIONS EX　アールタイプ
商品番号 B48830619626
商品名

未開封　Switch　R-TYPE DIMENSIONS EX　アールタイプ
ブランド名 ニンテンドースイッチ
特別価格 税込 10,215 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アールタイプ・ディメンジョンズEXR-TYPEDIMENSIONSEXNintendo　Switch　R-TYPE1R-TYPE2収録新品　未開封日本未発売パッケージ版ポストカード付き商品状態購入後に日の当たらない所で箱に入れて保管してましたので、日焼け色褪せありません。ペット居ません。タバコ吸いません。ご注意R-TYPEFINAL2アールタイプ　ファイナル2は収録されてません。
http://narcologia.ru/goods/sepulchral874432.html
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http://narcologia.ru/goods/scissoring706596.html 未開封 Switch R-TYPE DIMENSIONS EX アールタイプ - 家庭用ゲームソフト
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