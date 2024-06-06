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谷田一郎の仕事と周辺
商品番号 N29948979611
商品名

谷田一郎の仕事と周辺
ブランド名 Nswirl
特別価格 税込 1,824 円
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商品詳細

ＴＡＮＩＤＡ　ＩＣＨＩＲＯ―谷田一郎の仕事と周辺(Artist,designeranddirectorscan2)「ラフォーレグランバザール」「サントリーカクテルバー」の仕事でお馴染みのCGアーティスト、谷田一郎のこれまでの仕事を一挙掲載。画家時代のドローイングからヒロ杉山とのユニット、近代芸術集団、そして近年の映像作家としての仕事までを大公開。また、テイ・トウワ、タイクーン・グラフィックス、青木克憲、中野裕之など、日本を代表するアーティストやデザイナーとの対談も満載。コンピュータグラフィックス驚異の立体造形。ＣＧアーティスト谷田一郎待望の仕事集。表紙に傷があります。全体的に経年劣化による汚れ等があります。気にされる方は、ご遠慮ください。対談：青木克憲対談：タイクーングラフィック対談：テイ・トウワ対談：中野裕之対談：ヒロ杉山対談：安西肇対談：三浦憲治対談：秋山道男対談：黒須美彦対談：田中秀幸対談：藤幡正樹対談：谷口広樹
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