【特価】二胡入門テキスト、DVD、調音器、弱音器、チューナーコンタクトマイク弦他

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✳︎ご覧頂きありがとうございます。本日のみ大幅値下げ、その後取り下げさせて頂く予定です。よろしくお願いします。６年間くらい自宅保管、未開封の品ばかりです。使う予定がなくなってしまったので、ご理解頂ける方に活用して頂けたら嬉しいです。喫煙者、ペットはおりません。詳しくないので写真だけですが、なにかお聞きになりたいことがありましたらお気軽にコメントください。他フリマにも出品しておりますので、そちらで希望者が見つかりましたら、削除させて頂きます。