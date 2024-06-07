DVD るろうに剣心 4枚セット⑤

値下げしました。6,450円→5,950円DVDるろうに剣心21～24巻までの4枚セット(第71話～第86話)帯、封入特典付き中古購入品です。20年以上前に発売されたものですので、多少傷みがございます。過度に状態を気にされる方、神経質な方はご遠慮下さい。バラ売りは考えておりません。和月伸宏緋村剣心神谷薫明神弥彦相楽左之助巻町操比古清十郎天草翔伍マグダリア小夜涼風真世藤谷美紀冨永みーな上田祐司櫻井智池田秀一井上純一笠原弘子他J2