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ネオジオポケットカラー本体
商品番号 G90576433616
商品名

ネオジオポケットカラー本体
ブランド名 ネオジオ
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プロフィール必読下さい。動作品で購入、電源入りましたが、ソフトを所有していないので動作未確認です。届いた際に不具合有っても一切保証は出来ませんので、ご理解頂けない方の購入は固くお断りします。状態については写真を参照願います。
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