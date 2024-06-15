ネオジオポケットカラー本体

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商品詳細
プロフィール必読下さい。動作品で購入、電源入りましたが、ソフトを所有していないので動作未確認です。届いた際に不具合有っても一切保証は出来ませんので、ご理解頂けない方の購入は固くお断りします。状態については写真を参照願います。
http://narcologia.ru/goods/mythic891135.html
http://narcologia.ru/goods/capitation103608.html
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