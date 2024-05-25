ソウルコン カラットゾーン CARATZONE ミンハオ

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商品詳細
22日現地にて入手しました。すぐにスリーブに入れてアルバムに入れ保管しておりましたが、一度人の手に渡っているためご理解ください。スリーブ+硬質ケース+防水加工で発送いたします。即日発送⭕️即購入⭕️ご質問等あればお気軽にお声掛けください！
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