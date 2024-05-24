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- 【新品未開封】黒/白2枚セット XG オフィシャルTシャツMサイズ
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商品詳細
【新品未開封】黒/白2枚セットXGオフィシャルTシャツMサイズXGエックスジー2PACKCREWNECKTEETシャツ2枚（黒白各1枚、計2枚組）新品未開封品 未使用品定価8,500円でした。XGOFFICIALSHOPXGPRODUCTS1ボディと同色のXGロゴ刺繍が程良いアクセントとなったシンプルなデザインのクルーネックTシャツです。独自に開発したボディは、厚手で型崩れしにくい7.5オンスのヘビーウェイト生地を採用し、縫製からブランドネームの細部に至るまで上品に仕上げられています。ブラック＆ホワイトの2枚セットです。【Mサイズ】約着丈680mm×肩幅490mm×身幅500mm×袖丈210mm【重量】約470g【素材】綿100%【原産国】中国JURINCHISAHARVEYHINATAJURIAMAYACOCONAXGTippyToesMASCARASHOOTINGSTARグッズ種類···Tシャツグッズ種類···Tシャツ
http://narcologia.ru/goods/flight183028.html
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