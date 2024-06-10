◆ファイナルファンタジー15 アルティメット コレクターズエディション◆PS4

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商品詳細
●プレイステーション4ソフトのファイナルファンタジー15アルティメットコレクターズエディションになります。●詳細・ULTIMATECOLLECTOR’SEDITION 特製スチールブック×1・FINALFANTASYXV（PlayStation®4専用ソフト）×1・KINGSGLAIVEFINALFANTASYXV（Blu-rayTM/映像作品）×1・BROTHERHOODFINALFANTASYXV（Blu-rayTM/映像作品）×1・SPECIALSOUNDTRACK（Blu-rayTM│HDオーディオ）×1・FINALFANTASYXVPLAYARTS 改-KAI-ノクティス ULTIMATECOLLECTOR’SEDITIONver.（フィギュア）×1・THEARTOFFINALFANTASYXV（アートブック）×1・【映像特典Blu-rayDisc】KINGSGLAIVE ～BONUSDISC～（KINGSGLAIVEFFXVメイキング）×1 写真の物が全てになります。また、外装ビニールの上部テープを開封しておりますので、併せてのご確認をお願い致します。●こちらは外装の一部を開封済ですが、中身は未開封になりますので問題は無いと思いますが、一度人の手に渡った物になりますので、軽度のスレ、汚れ等がある場合がございます。その為、ノークレーム\u0026ノーリターンでお願い致します。●ご質問が御座いましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。 但し、当方素人の為、専門的なご質問には、お答え出来ない場合が御座います。●商品(外箱)を緩衝材で保護した上で、段ボールに入れての発送を考えております。●お取引に際してお願い等を書いてありますので、プロフィール欄のご確認をお願い致します。それでは、宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/shuttle632025.html
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