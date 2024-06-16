Wii 本体 太鼓の達人 マリオカート スーパーマリオブラザーズ ソフト9本！

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超豪華❗️任天堂Wiiすぐに2人で遊べる♪太鼓の達人だけではなく、人気のスーパーマリオブラザーズのついた豪華、ソフト9本の本体付きセットです✨本体付きなのでこの一式があれば、届いた日からすぐにでも友達や家族、親戚など2人ですぐにプレイすることができます✨マリオカートのハンドルと太鼓の達人のタタコンによりゲームをより楽しく、遊ぶことがでます。自粛や休日にお誕生日プレゼント、お正月やお休みの日にみんなでワイワイ楽しんでください。みんなでやると盛り上がること間違いなしのセットです❗️コントローラーとハンドルは2人分のコントローラーがありますwii本体はホワイトです。ヌンチャク2個もおつけします♪☑️セット内容マリオカートのハンドル2wii本体一式 【接続ケーブル、スタンド、赤外線センサー、電源コード 】wiiリモコン2 ホワイトカバー紐付ヌンチャク2ホワイト簡単ガイド説明書☑️ソフトドラゴンクエストXオンライン説明書あり太鼓の達人wiiみんなでパーティ3代目説明書ありマリオ＆ソニック北京オリンピック説明書なしラタトスクの騎士Wii説明書ありモンスターハンター3triトライ説明書ありはじめてのWii説明書ありおどるメイドインワリオ説明書なしマリオカートwii説明書ありニュースーパーマリオブラザーズWii説明書ありディスクは、小傷がついておりますので、神経質な方は御遠慮ください。全ての動作確認に異常はなかったため、問題なくご使用できるかと思います。動作確認はwiiとwiiuのマリオカートで行っております。本体はアルコール清楚しております。発送時にも安心してお取引ができるよう、再度点検して発送させて頂きます。バラ売り不可発送は全てをダンボールに入れて発送します。検索ワードウイーWiiウィーゲームまとめ売りゲーム機本体テレビゲームニンテンドーニンテンドウ任天堂リモートコントロールクラシックコントローラークラシックコントローラーproヌンチャクマリオカートマリオカート ハンドルWiiリモコンwii本体