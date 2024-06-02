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任天堂Switch本体　2020年購入
商品番号 C45085260846
商品名

任天堂Switch本体　2020年購入
ブランド名 ニンテンドースイッチ
特別価格 税込 9,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

有機ELモデルを新しく購入したので出品します。昨日まで使用してました。本体、ジョイコン動作問題ありません。使用感、多少傷はありますが気にならないと思います。画面には保護シール貼ってあります。貼ったままお渡ししますので、必要なければ購入者さまで剥がして下さい。中古品である事をご理解ください。ノークレーム、ノーリターンでお願いいたします。
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