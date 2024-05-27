ジェネレーションズペンライト

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3本セットですが外袋とかないです。本体のみライブで2回使いました。傷など気にならない方どうぞ。半分のところでくるくる回して小さくして黒猫コンパクトで発送予定です写真6と７確認してください。電池はない状態で発送します。液漏れなどあると危ないためです。3本ですと 適当なダンボールで送ります。くれぐれもライブに2回持って行き使っております。傷など気にならない方よろしくお願いしますジェネライト3本generationsワンダーライト2本だけ希望の方は4600円でクロネココンパクトで送ります。グッズ種類···ペンライト