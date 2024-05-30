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商品詳細
旅の途中に窯元を訪問し、藤ノ木土平氏から直接購入したぐい呑みです。形、釉薬の色合い、朝鮮唐津として全く申し分のない見事な逸品です。サイズは直径67mm、高さ59mmになります。未使用です。また箱に収めて保管してきましたのでキズや汚れはありません。
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http://narcologia.ru/goods/conception615157.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln223202.html
藤ノ木土平 唐津焼酒器 窯変朝鮮唐津ぐいのみ 作家もの酒器
藤ノ木土平 作 | 朝鮮唐津 ぐい呑み | 和雑貨 四季彩堂 オンラインショップ
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唐津焼 朝鮮唐津ぐい呑 藤ノ木土平 - 通販 - gofukuyasan.com
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土平窯 唐津焼き 藤ノ木土平 ぐい呑み 朝鮮唐津-
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