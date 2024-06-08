TWICE CD アルバム まとめ売り バラ売り可

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商品詳細
アルバム6枚、CD8枚、DVD1枚のまとめ売りです。(バラ売りの場合1枚1000円です。)1回再生したくらいなので見る分には問題ないと思いますが、素人保管のため気になる方はご遠慮ください。トレカは付きませんがその他付属品は写真をご覧ください。
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