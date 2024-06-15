骨折の機能解剖学的運動療法 = The therapeutic exercis…

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商品詳細
「骨折の機能解剖学的運動療法=Thetherapeuticexerciseforfracturesbasedonfunctionalanatomy:その基礎から臨床まで体幹・下肢」青木隆明/林典雄/松本正知定価:￥6400#青木隆明#青木_隆明#林典雄#林_典雄#松本正知#松本_正知#本#自然／医療・薬学・健康
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