FATAL FRAME 零 SPECIAL EDITION

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商品詳細
【即購入OK】【値下げ交渉・専用不可】フェイタルフレーム零スペシャルエディションです。Xboxが壊れていた為、動作確認していません。父の物でしたのでプレイ頻度等はわかりませんが、全体的に綺麗だと思います。見落とし等あるかもしれませんので、細かい状態を気にされる方の購入はご遠慮下さい。水濡れ防止、プチプチ梱包をさせていただき、らくらくネコポスかゆうパケットポストでの発送予定です。よろしくお願いします。----------「FATALFRAME零」#ゲーム#アドベンチャー#Xbox#Other
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