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フォトジェニック　ストラトタイプ
商品番号 O60984292799
商品名

フォトジェニック　ストラトタイプ
ブランド名 フォトジェニック
特別価格 税込 2,556 円
在庫状況 あり

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商品詳細

写真に写っている物が全てです。フォトジェニック製ストラトタイプです。標準的な中古コンディションとお考え下さい。〇汎用ソフトケース付きます。〇打コン、擦り傷、一部タッチアップ等有ります。〇出音問題ありません。〇パーツ類の不備なし。〇トラスロッド左右に回ります。〇酷いビビリや音詰まりは現状見受けられません。〇ピックガードがアイボリー、ノブとPUカバーはミントグリーンでクールなルックスです。フォトジェニックですが最近の新品ギターよりも深みのあるローズ指板に見えます。新品の弦を張って基本調整をしましたのですぐお使いいただけます。中古商品が気になる方は入札をお控え下さいませ。タイプ...ストラトキャスタータイプボディタイプ...ソリッド
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