【値下げ中✨️】NINTENDO SWITCH HAD-S-KA 新品未使用

NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONグレーHAD-S-KAAAAcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ━━━━━━━━━━━━━━━こちら、クレーンゲームの景品で獲得したものになります。使用しない為出品致しますが、未開封のため動作確認は行っておりません。ご理解の上ご購入よろしくお願い致します。袋に1部敗れている部分がありますが、景品として飾られている時から破られていた様です。━━━━━━━━━━━━━━━※商品到着後の、返品や交換は出来ません※購入まえの、コメント必須でよろしくお願い致します#任天堂#Nintendo



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