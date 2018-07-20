シュプリンガー現代理論物理学シリーズ2「幾何学的量子力学」倉辻比呂志定価:(本体¥5,200+税)#倉辻比呂志#本#自然／物理学※未使用品に近いですが、カバーの部分にやや傷などがあります。※トラブルはなるべく避けたいので、値下げ交渉の途中でも先に購入された方が優先とさせていただきます。※どうしても、交渉後すぐに購入手続きのできない事情がある方は、「専用出品」の希望をコメントでお知らせください。よろしくお願いいたします。



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幾何学的量子力学（テキスト）Geometric Quantum Mechanics



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