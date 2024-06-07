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商品詳細
「プレイステーション5」ディスクドライブ型です。型番---CFI-1000A2021年3月購入付属品は説明書以外あります。・PS5本体・ワイヤレスコントローラー（DualSense白）・ワイヤレスコントローラー充電ケーブル・HDMIケーブル・電源ケーブル・外箱購入店であるヤマダ電機の保証書が付いていますが、延長保証で2024年3月までです。本体は初期化済みです。動作異常もありません。本体やコントローラー等できる範囲で清掃しております。本体等大きな傷や目立つ汚れはございませんが、擦れ傷は認めます。中古品であるのでその点ご留意下さい。気になることがございましたら、質問等よろしくお願いいたします。#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5
http://narcologia.ru/goods/conception104057.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial727916.html
http://narcologia.ru/goods/response528242.html
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