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【裁断済】早産のすべて 基礎から臨床,DOHaDまで
商品番号 Q29459802919
商品名

【裁断済】早産のすべて 基礎から臨床,DOHaDまで
ブランド名 Qspare
特別価格 税込 2,400 円
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商品詳細

「早産のすべて基礎から臨床,DOHaDまで」松田義雄/中井章人/日本早産学会定価:￥8500裁断済みのため、商品の状態は「全体的に状態が悪い」としております。表紙カバーは裁断しておりません。一部赤線、蛍光ペンでの書き込み、側面に捺印の塗り潰しがあります。画像2,3枚目をご確認ください。以下をご理解いただいた上で、ご購入をお願い致します。・裁断やスキャン作業に伴う傷や折れ等はあるかもしれません。・ページの抜けや入れ替わり等、詳細な確認はできておりません。・素人裁断となりますので、完璧をお求めの方はご遠慮ください・返品はお受けできません。
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