【新品未開封】韓国ドラマ　チョコレート　ost

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商品詳細
ハ・ジウォンssi ユン・ゲサンssi共演の韓国ドラマ『チョコレート』のCDです新品未開封です。現在廃版のお品です。【商品インフォメーション】・88Pフォトブック(156x216mm〕・2CD・ブックマーク(45x145mm)・ポストカード3枚(100x150mm)付き【CD.1】01.SWEETESTTHINGSEVENTEEN02.木(チョコレートOSTVer.)CARTHEGARDEN03.Alwaysbehereチョンジヌ04.Alwaysbehereハジン05.ただ見つめているAilee06.迎えKassy07.SpecialYubin08.片思いHUI(PENTAGON)09.先に行きますハ・ジウン10.RightTimeandRightPlaceStellaJang11.You\u0026I(feat.ムン・ヒョンジュン)ID:Earth12.You\u0026I(SpecialTrack)ユン・ゲサン\u0026ハジ・ウォン【CD.2】01.PrologueoftheDrama02.Snow03.AttheTheater04.ReasonofHesitation05.Emergency06.Alive07.Travel08.Sunshine09.AttheStation10.Her11.Sorrow12.Cooking13.YourWaltz14.LoveatFirstSight15.RunAway16.ANewYearご覧頂きありがとうございました。
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