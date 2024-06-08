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ROG Ally Ryzen Z1 Extreme搭載モデル セット
商品番号 L98832360749
商品名

ROG Ally Ryzen Z1 Extreme搭載モデル セット
ブランド名 エイスース
特別価格 税込 35,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご閲覧ありがとうございます。こちらはRyzenZ1Extremeモデルです。シリコンケースに入れて画面にはガラスフィルムを貼っている為、本体の状態はとても良いです。使用時間は5時間ほどとなります。microSDカードも512GBと容量がありますので、より多くのゲームやアプリをインストールする事が出来ます。写真に掲載している物全てセットです。よろしくお願いいたします。
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