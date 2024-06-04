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希少❗️洋書 バーバラ・クルーガー作品集【Thinking of You】
商品番号 N82721538594
商品名

希少❗️洋書 バーバラ・クルーガー作品集【Thinking of You】
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 10,912 円
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商品詳細

希少!洋書バーバラ・クルーガー作品集【ThinkingofYou】BarbaraKruger/グラフィックデザイン/コラージュアメリカのアーティスト、バーバラ・クルーガーの展覧会図録。クルーガーのグラフィックデザイン作品を紹介するほか、街中で作品が掲載されている様子を撮影した写真も多数収録。権力、セクシュアリティ、表現の問題を提起した氏が社会に対して与えた影響が感じられる一冊。出版社:MitPr言語:英語ハードカバー:268ページサイズ:23.5x2.5x28cm●他にも「VOGUEITALIA」「VOGUEPARIS」「VOGUEUK」「VOGUEUS」「FACE」「i-D」「ARENA＋」「Numero」ほか海外の雑誌多数＆アート\u0026ヴィジュアル本など多数出品中！こちらをクリックいただくと、洋服を除いた出品中の洋書全てをご覧いただけます。フォロワー数700人以上↓#shelf洋書コレクター他のサイトでも併売中ですので、気になる方はお早めのご検討をお勧めいたします。
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