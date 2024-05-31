ネオジオneogeoロム　Kof98

TheKingOfFighters98SNKNEO-GEOロム動作確認済みケースに汚れ・ダメージあります。ケースの状態については写真の通りです。重要:取り付けは困難でしたが、完了後は何時間も正常に動作しました。上記の注意点以外にも昔のものの為、何か不備等があるかも知れませんが、トラブル防止の為、完璧な物を求める神経質な方は購入をお控えください。



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