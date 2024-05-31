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ASTRO ユンサナ POP UP グッズ3点 プップ ロロハ
商品番号 Q35421568236
商品名

ASTRO ユンサナ POP UP グッズ3点 プップ ロロハ
ブランド名 Qspare
特別価格 税込 3,626 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ASTRO\u0026ROROHAPOPUPグッズ3点プップPPUPPUユンサナ⭕️即購入可能✖️バラ売り不可⭕️防水・ダンボール箱に入れて　　らくらくメルカリ便で発送します。目立った傷や汚れはありませんが初期擦れなどご理解の上ご検討をお願いします。◎アクリルキーリング(未開封)　　アクリル部分約6cm★タワーレコード説明文より　アクリルキーリングの表面には　保護フィルムが貼られています。　本体とフィルムの間に気泡等が見られる場合は　保護フィルムを剥がすと綺麗な状態となります。◎メタルバッジ(未開封)　約2.5cm　　　目や口、輪郭は金色に縁取られ　　　明るくキラッとしたバッジです♪◎マグカップ(未使用)　　高さ10cmx直径8cm陶器　プチプチ、箱入り★タワーレコード(キーリング・バッジ)と　公式LINEASTROGOODSSHOP(マグカップ)　で購入しました。出し惜しみもありこちらの価格です。出品を取りやめる場合もございますm(__)mご了承お願いいたします。⬇️その他ASTROグッズ出品中(全て公式)⬇️#しま12ASTRO#しま12ユンサナ#しま12タンコンよろしくお願いいたします＊アストロastroMJジンジンチャウヌウヌムンビンラキユンサナサナGATEWAYAllYoursAllLightswitchonblueflameRestoreinoutREFUGEINCENSEMOONBINSANHAタンコンDIFFUSION
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