ラ ミューズ 世界の美術館 全50巻

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居ながらにして、世界の美術館が詳しく、一望できます‼️美術雑誌全巻揃ってます❗全巻セットLamuseラミューズ世界の美術館全50巻セットファイル5冊及び総索引付き本誌定価各¥500定価合計¥30000世界の主な美術館及びその主な所蔵絵画を網羅した貴重な美術館ガイドです。中古品であり、一部汚れ・キズが有りますが、概ね綺麗です。気になる方は購入お控え下さい。