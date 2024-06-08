ニンテンドウ ニンテンドー 64 本体 N64 HDMI Digital RGB

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(★´∀｀)ノ。。。。。。+❤·。❤·。+❤·当日15:00までの購入お支払いで即日発送できます♡o。+..:*♡o。+..:*♡o。+..:*Nintendo64(N64)HDMIDigitalRGBMODオリジナルのニンテンドウ６４本体にHDMI（DigitaltoDigital720p）modRGBmodの２つを取り付けた物になります。どちらも非常に高画質で、RGBはブラウン管テレビにHDMIは今お使いのテレビやモニターキャプチャーを行うことで配信も可能です。本体、miniHDMI変換コネクタ、ACアダプターのみです。AVケーブル、RGBケーブル（SCART対応）コントローラーなどは必要に合わせて購入をお願いします。HDMIメニュー（ゲーム起動時にスタート＋A＋Bボタン）・色合い スタンダード、マイルド、ダイナミック・色合い モノクロ含む、8色・アスペクト比（フル、フル２、画面中央4:3）＊フル４：３出力はないようです本体内部は分解清掃に加えシェルをキッチン用の中性洗剤、基板はマジックリン（キッチン用）でフラックスなど工業汚れを除去してあります。 ♡o。+..:*♡o。+..:*♡o。+..:*〇ニンテンドウ６４本体〇ターミネーターパック〇miniHDMI⇔HDMI変換コネクタ〇ACアダプター↑上記の発送です。♡o。+..:*♡o。+..:*♡o。+..:*◎お受け取り評価後の商品不備や発送トラブルは 対応が難しいため、必ず評価前に動作確認をおねがいします。