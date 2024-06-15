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パンプキンヘッド HDリマスター版(’88米) ★新品未開封品★
商品番号 T28249187046
商品名

パンプキンヘッド HDリマスター版(’88米) ★新品未開封品★
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 2,017 円
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商品詳細

「パンプキンヘッドHDリマスター版('88米)」ランス・ヘンリクセン/ジェフ・イースト/スタン・ウィンストン定価:￥4800☆セル版BluRayになります。☆新品未開封品になります。他は#kimura映画で検索して下さい。#ランス・ヘンリクセン#ジェフ・イースト#スタン・ウィンストン#CD・DVD◻️恨み晴らさずにおくものか…漆黒の森から甦った殺戮悪魔!天才特殊メイク師スタン・ウィンストン初監督による最恐のモンスター・ホラー!★特典映像満載！☆シュリンクフィルムにも目立つような擦れや汚れは見られず美品だと思いますが、未開封品故に開封後の中の状態に関しましては責任を負いかねますので、何卒ご理解の程を宜しくお願い致します。☆即購入OKになります。⚠️プロフ必読でお願い致します。
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