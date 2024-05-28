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「一球さん」全巻セット＋「球道くん」全巻セット
商品番号 P47539505590
商品名

「一球さん」全巻セット＋「球道くん」全巻セット
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

昭和51年～53年水島新司先生の野球マンガ「一球さん」全14巻です。古い本ですのでスレやヤケがありますので、ご理解の上ご購入下さい。#水島新司#野球マンガ#一球さん#全巻セット#昭和#漫画
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