ASTROアストロ ムンビン BLUE FLAME 限定トレカ

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商品詳細
ASTROアストロムンビン限定トレカBlueFlameの韓国サイン会で参加者限定で配布されたトレカ。100枚限定の貴重なトレカです。以前お譲りいただき大切に保管しておりました。初期傷や多少のスレ等がある場合がございます。あくまで自宅保管のお品です。神経質な方、気になる方はご購入ご遠慮下さい。海外製品にご理解のある方のみご購入お願い致します。即購入⭕️#ASTRO#アストロ#チャウヌ#ウヌ#ムンビン#MJ#ジンジン #ラキ #サナ
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